Akçakale’de cuma namazı öncesi temizlik çalışması

Akçakale Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta başlayacak Cuma Namazı öncesinde belirlenen alanda temizlik çalışmalarında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’da çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’ta ilk Cuma Namazının kılınacağı duyurusu ile birlikte Akçakale’de, namaz kılınacak bölgeler Akçakale Kaymakamlığı ve müftülük tarafından belirlendi. Bunun üzerine Akçakale Belediyesi de, Cuma Namazı kılınacak alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında bulundu. Cuma Namazı öncesinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgeleri cemaate hazır hale getirdi.

Başkan Mehmet Yalçınkaya da çalışmaların ardından bölgelerde incelemelerde bulundu. Teknik ekibin eşlik ettiği incelemelerde Başkan Yalçınkaya, namaz öncesinde ve sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının hız verilmesi talimatını verdi.

Başkan Mehmet Yalçınkaya, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada,“ Yarın inşallah uzun bir aranın ardından başlayacak Cuma Namazında vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına mutlaka dikkat etmeli. Maske kullanımını aksatmadan, vatandaşlarımızın bu doğrultuda seccadelerini alarak namaz kılınacak alanlara gelmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.