Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine belediye hizmet binası yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine yeni Belediye Hizmet Binaları yapılıyor. Hazırlanan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Akçadağ Belediyesi arasında protokol imzalanarak Akçadağ Belediyesi Yeni Hizmet Binası yapım işi ihale edildi. Yüklenici Firmaya yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlatılmış oldu.

Doğanşehir Belediyesi ile de imzalanan protokol doğrultusunda Doğanşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası işi Mayıs ayı içerisinde ihale edilecek.

Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Akçadağ ve Doğanşehir Belediyeleri Yeni Hizmet Binaları; Bodrum+Zemin+2 kattan oluşuyor. Yeni Belediye Binalarının oturum alanı 1067 metrekare, inşaat alanı 3884 metrekareden oluşuyor.

Proje kapsamında;

Bodrum Katta: Islak ve teknik hacimler, sığınak, Başkanlık otoparkı, arşiv, Kadın/Erkek Mescit, çay ocağı, depo ve yangın kaçış holleri

Zemin Katta: Ofis birimleri, karşılama alanı, konferans salonu ve fuaye alanı

Birinci Katta: Ofis birimleri, yangın kaçış holleri, ıslak hacimler, çay ocağı/depo ve arşiv

İkinci Katta: Ofis birimleri, yangın kaçış holleri, ıslak hacimler, çay ocağı/depo ve Başkanlık Makamı bulunuyor.

Er: Sadece merkezde değil ilçe ve kırsalda da hizmetlerimiz artarak devam ediyor

Dirençli, modern ve daha yaşanabilir bir Malatya için gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iki yıldır adeta bir şantiye şefi gibi Malatya’nın hemen her inşaat alanında bulunduklarını ve çalışmaların içerisinde yer alarak işlerin daha hızlı ilerlemesini sağladıklarını belirtti.

Malatya merkezde alt ve üst yapı yatırımlarında artık final aşamasına geldiklerini ifade eden Başkan Er, “Çalışmalarımızı sadece merkezde değil ilçelerimizde de aynı tempo ile sürdürüyoruz. Yaşadığımız depremler nedeniyle ağır hasar alan Akçadağ ve Doğanşehir Belediye Hizmet Binalarının yerine yenilerini yapmak için ilçe belediyelerimiz ile bir protokol hazırladık.

Protokol kapsamında Yeni Belediye Hizmet Binalarının maliyetinin yüzde 50’sini Belediyemiz, yüzde 50’sini de ilçe belediyeleri karşılayacak.

İlçe Belediyelerimizin vatandaşlara daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet vermeleri açısından bu proje büyük önem taşıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde olduğu gibi ilçelerimizde de bir yandan alt yapı yatırımlarımız bir yandan da yeni yol açma, yol genişletme ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yılsonuna kadar inşallah ilçelerimizde de çalışmalarımız büyük oranda bitme aşamasına gelmiş olacak.

Akçadağ ve Doğanşehir Yeni Belediye Hizmet Binaları projesinin, ilçe belediyelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçelerimize ve kırsal mahallelerimize yatırım ve hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir.” şeklinde konuştu.