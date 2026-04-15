Akçaabat’ta üç mahalleyi birbirine bağlayan köprüde sona gelindi

Karayolları Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede, bölge halkının ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan köprüde son rötuşlar yapılıyor. Mahalleler arasındaki geçişi güvenli ve hızlı hale getirecek olan yapının, bitirilme aşamasına gelmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. İlçenin ulaşım altyapısını modernize eden bu yatırım, özellikle zorlu arazi koşullarında vatandaşlara büyük bir konfor sağlamayı vaat ediyor.

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki ulaşım ağını geliştiren her türlü projenin takipçisi olduklarını vurguladı. Emeği geçenlere şükranlarını sunan Başkan Ekim: "Dörtyol, Akpınar ve Erikli mahallelerimize ulaşımı sağlayan bu önemli köprünün tamamlanma aşamasına gelmiş olması bizleri son derece memnun etti. İlçemizin her noktasında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yürütülen bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akçaabat Belediyesi olarak bizler de sürecin her aşamasını yakından takip ederek hemşehrilerimizin bu hizmete en kısa sürede kavuşması için gerekli koordinasyonu sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Köprünün hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki trafik sirkülasyonunun çok daha düzenli bir hale gelmesi bekleniyor.