Akçaabat Belediye Başkanı Türkmen: “Akçaabat’ta Tiyatro Günleri markalaştı”

Trabzon’un Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9. Erol Günaydın Tiyatro Günleri sona erdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde Akçaabat’ı kültür, sanat ve turizm şehri yapma yolunda

birçok faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkmen "Akçaabat, Trabzon’da adeta kültür ve sanatın gündemini belirler hale geldi. Her yıl düzenlenen uluslararası bir kimlik kazanan Akçaabat Halk Oyunları Festivalimizle Akçaabat halk danslarının kaynaşma merkezi oldu. 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatrosu her yıl en az bir oyun çıkararak hem ilçemizde hem de çevre illerde ortalama 20 gösterim yaparak tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Bunun yanı sıra geleneksel hale gelen Çocuk Tiyatro Şenliği yapılarak her yıl yaklaşık 5000 öğrenciye tiyatro gösterimi yapılıyor. Akçaabat’ın tarihi envanterini gün yüzüne çıkaran ve bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu ise Akçaabat’ın tarihini bütüncül olarak ele alarak bize çok önemli kazanımlar sağladı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ressamın katıldığı Uluslararası Resim Çalıştayı ile horonun başkenti Akçaabat cıvıl cıvıl renklere bürünüyor.Bu yıl 1-11 Mart tarihleri arasında dokuzuncusu düzenlenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri’nde oyunlar ilçemizde marka haline gelen Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Her akşam 350 kişi oyunları izledi. Toplam 3500 seyirciye ulaşıldı. Umarım herkes keyif almıştır. 10 akşam boyunca gözlemlediğim önemli bir detay; Kadın, erkek, çocuk her yaştan Akçaabatlıya tiyatroyu sevdirmişiz. Akçaabat’ta iyi bir tiyatro izleyicisi oldu. Bizim de gayretimiz bu yönde idi. Sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının geliştirilmesine katkı yapmaktı. Artık Akçaabat’ta Tiyatro Günleri markalaştı” ifadelerini kullandı.