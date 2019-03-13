0553 313 94 23

Akçaabat Belediye Başkanı Türkmen: “Akçaabat’ta Tiyatro Günleri markalaştı”

Trabzon’un Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:27
Akçaabat Belediye Başkanı Türkmen: “Akçaabat’ta Tiyatro Günleri markalaştı”

Trabzon’un Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9. Erol Günaydın Tiyatro Günleri sona erdi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde Akçaabat’ı kültür, sanat ve turizm şehri yapma yolunda


birçok faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.


Türkmen "Akçaabat, Trabzon’da adeta kültür ve sanatın gündemini belirler hale geldi. Her yıl düzenlenen uluslararası bir kimlik kazanan Akçaabat Halk Oyunları Festivalimizle Akçaabat halk danslarının kaynaşma merkezi oldu. 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatrosu her yıl en az bir oyun çıkararak hem ilçemizde hem de çevre illerde ortalama 20 gösterim yaparak tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Bunun yanı sıra geleneksel hale gelen Çocuk Tiyatro Şenliği yapılarak her yıl yaklaşık 5000 öğrenciye tiyatro gösterimi yapılıyor. Akçaabat’ın tarihi envanterini gün yüzüne çıkaran ve bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu ise Akçaabat’ın tarihini bütüncül olarak ele alarak bize çok önemli kazanımlar sağladı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ressamın katıldığı Uluslararası Resim Çalıştayı ile horonun başkenti Akçaabat cıvıl cıvıl renklere bürünüyor.Bu yıl 1-11 Mart tarihleri arasında dokuzuncusu düzenlenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri’nde oyunlar ilçemizde marka haline gelen Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Her akşam 350 kişi oyunları izledi. Toplam 3500 seyirciye ulaşıldı. Umarım herkes keyif almıştır. 10 akşam boyunca gözlemlediğim önemli bir detay; Kadın, erkek, çocuk her yaştan Akçaabatlıya tiyatroyu sevdirmişiz. Akçaabat’ta iyi bir tiyatro izleyicisi oldu. Bizim de gayretimiz bu yönde idi. Sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının geliştirilmesine katkı yapmaktı. Artık Akçaabat’ta Tiyatro Günleri markalaştı” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:27
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İncesu Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor
    1. İncesu Belediyesi çocukları..
    2. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    3. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    4. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    5. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    6. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    7. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    8. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    9. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    10. Özel öğrencilerden özel sergi
    11. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
    12. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
    13. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
    14. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
    15. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
    16. YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali..
    17. Patrik Mutafyan için 17 Mart'ta cenaze..
    18. FKA Yönetim Kurulu Toplantısı..
    19. Başkan Tok: “5 yılda 255 milyonluk..
    20. Tırın çarparak metrelerce sürüklediği..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!