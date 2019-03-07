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Akça, projelerini açıkladı

AK Parti Menteşe Belediye Başkan adayı Av.

07 Mart 2019 Perşembe 12:03
Akça, projelerini açıkladı

AK Parti Menteşe Belediye Başkan adayı Av. Gültekin Akça, seçilmesi durumunda uygulayacağı projelerini düzenlediği toplantıyla tanıttı. Menteşe Öğretmenevinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan akça, Menteşe’nin öğrenci kenti olmanın yanı sıra, tarım, orman ve turizm kenti yapacaklarını söyledi.


Açıkladıkları projelerin hayata geçmesi ile Menteşe’nin yılların birikimi olan sorunlarından tek tek arınırken aynı zamanda geleceğe de emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğine işaret eden Akça, “Menteşe’nin kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yaparak Menteşe’de istihdamın ve yatırımın önünü açacağız. Klasik belediyecilik hizmetlerini etkin ve hızlı şekilde yaparken, sosyal belediyeciliğe önem vereceğiz. Üretime destek vererek yöneten belediyecilik anlayışının yanında yönlendiren belediyecilik anlayışını da güzel şekilde uygulayacağız” dedi.


Şehirde ne varsa köyde de o olacak felsefesiyle her mahalleye modern çok amaçlı salonlar ve gençler için halı sahalar yapacaklarını belirten Akça, çam balı ve yerel ürünlere farklı bir pencereden baktıklarını, çam balının ve yerel ürünlerin marka değerini artırmak adına çalışmalar yapacakları işaret etti. Öğrencilerin daha uygun ve ucuz ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için Büyükşehir ile ortak çalışma yaparak, yüksek kiraların düşürülmesi içinde konut sayısının arttırılması için projeler hayata geçireceklerini ifade etti. Akça, “Menteşe’nin Göktepe ve Yerkesik/Dağdibi mevkiilerinde varlığı tespit edilen termal suların çıkartılması, sağlık turizmi ve tarımda kullanılması için belediyece gerekli desteği verecek ve bu konuda öncülük edeceğiz. Termal sular Menteşe’nin tarım ve turizmine yön verecek” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:03
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