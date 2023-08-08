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Aktüel Akbelen maden sahası çalışanlarından, TBMM önünde açıklama
Aktüel

Akbelen maden sahası çalışanlarından, TBMM önünde açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:45:00 -
Akbelen maden sahası çalışanlarından, TBMM önünde açıklama

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen maden sahasında çalışan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapısında basın açıklaması yaptı.

TES-İŞ Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Akbelen'de maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için genel kurulun toplanacağı TBMM'de Çankaya kapısı önünde bir araya geldi. Grup, maden sahasında bulunan çevrecilere tepki gösterdi. TES-İŞ Başkanı İbrahim Kabaloğlu, Türkiye'nin enerjisine enerji katmak için çalıştıklarını belirterek, "Maalesef son dönemde çevreciler, bu üretimin engellenmesi için elinden geleni yapıyor. Biz daha önce de bu bölgede çalıştık. Bizim ağaçların kesilmesi ve madenlerin çıkarılmaması gibi bir derdimiz yok. Ülkemizde işimize, ekmeğimize sahip çıkabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz yıllardan beri hem Yeniköy'de hem de Kemerköy'de yaklaşık 3 bine yakın çalışan arkadaşımızın eşleri ile beraber 15 bini bulan arkadaşlarımızın hakkını savunmak için buradayız" dedi. 

Kabaloğlu, Akbelen'de çalışmaya devam etmek istediklerini belirterek, "Özellikle muhtarlarla ve oradaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Ama her nedense orada maden sahasının üstündeki ağaçların kesilme noktasında sanki hiçbir yerde olmuyormuş gibi büyük bir feryat uyandırıyorlar. Sanki oralara bir el değmiş, oradaki insanları ekmeğinden, aşından etmek için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Vahap Kalyoncu

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