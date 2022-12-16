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Siyaset Akbaşoğlu'ndan Milli Görüş gömleği açıklaması! "Kavrayamayanlar olmuş!"
Siyaset

Akbaşoğlu'ndan Milli Görüş gömleği açıklaması! "Kavrayamayanlar olmuş!"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM "Biz, Milli Görüş gömleğini çıkarıp, Milli Görüş zırhını kuşanarak yedi düvelle mücadele veriyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 23:28:00 -
Akbaşoğlu'ndan Milli Görüş gömleği açıklaması! "Kavrayamayanlar olmuş!"

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Genel Kurulu’nda partisi adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın öncülüğünü yaptığı Milli Görüş'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Şimdi, bir gömlek değiştirme meselesi gündeme geldi. ‘Tatlı su falan filan’ gibi. Herkes eksik anlamış o meseleyi." diyen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

Biz, milli ve yerli politikalarla bugüne kadar geldik. Biz, Milli Görüş gömleğini çıkarıp, Milli Görüş zırhını kuşanarak yedi düvelle mücadele veriyoruz. Görmüyor musunuz, yedi düvelle mücadele ettiğimizi. Biz, asla dini kullanan değil, o güzel dinimizi eksiğimizle, kusurumuzla, yanlışlarımızla, ama samimiyetle yaşamaya çalışan insanlarız. Ama takiyecilerle bizim durumumuz asla bir değil.

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