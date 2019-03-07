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Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren ecdadın izini takip ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hayalleri gerçekleştiren ecdadın izini takip ediyoruz" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:46
Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren ecdadın izini takip ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hayalleri gerçekleştiren ecdadın izini takip ediyoruz" dedi.

 

Çankırı AK Parti İl Başkanlığı tarafından proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programda Çankırı Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamalarda bulundu.

 

Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bize öğretmiş olduğu tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak kaydıyla hep beraber yerel, ulusal, bölgesel ve küresel anlamda bir misyonu, bir hedefi yakalamayı ortaya koymuş durumdayız. Bizim yapılacak çok işimiz var. Biz hayalleri gerçekleştiren bir ecdadın torunları olarak dedemiz Fatih’in izini takip ediyoruz. Dedemiz Fatih, hayallere sığmayanı gerçekleştirdi ve bir gece 72 parça gemiyi karadan denize indirmek suretiyle Peygamberimizin müjdesine mazhar oldu" dedi.

 

Akbaşoğlu, "Onun izinden giden, dünya lideri olan, kararlı ve dik duruşu olan, bütün insanlığın umudu ve vicdanı olan Recep Tayyip Erdoğan da arkadaşlarıyla birlikte denizin altından arabaları ve trenleri yürütmek suretiyle hiç kimsenin başaramadığını gerçekleştiren bir lider olarak tarihe geçti. Medeniyet yürüyüşü güçlü ve büyük Türkiye’nin öncülüğünde, adil ve merhametli yeni bir dünya kurma ufkumuzu beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

Konuşma sonrasında Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz tarafından Çankırı’da gerçekleştirilmesi planlanan 41 ayrı projenin tanıtımı yapıldı.

 

Yapılan proje tanıtımı sonrasında Uğur Işılak tarafından konser verildi.

 

Yapılan programa Çankırı AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Çankırı AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz ve çok sayıda partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:46
  1. Çankırı
  2. doğa
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