Akbank'tan yeni tedbir kararı! PCR testi ve HES kodu uygulaması yapılacak

Akbank'ın aldığı yeni tedbirlere göre, şubeler dahil banka içindeki tüm birimlerde iki doz aşısını yaptırmayan tüm banka personelinden, her iş gününün sonunda son 72 saatte sonuçlanmış negatif Covid-19 PCR testi istendi.

Ayrıca söz konusu PCR testlerinin maliyetinin banka tarafından değil personel tarafından karşılanacağı da duyuruldu.

Müşterilere HES kodu sorgulaması yapılacak

Bankalar HES kodu sorgulama dışında müşterilerine herhangi bir farklı yaptırım uygulamazken ilerleyen zamanda aşı olmayan veya eksik aşı olan müşterilere sadece alternatif kanallardan uzaktan hizmet verilmesi; şube içinde temas gerektiren durumda hizmet verilmemesi gibi uygulamalar da sektörde tartışılmaya başlandı.