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Ekonomi Akbank'tan gençlerde gönüllülük konusunda farkındalık yaratacak zirve
Ekonomi

Akbank'tan gençlerde gönüllülük konusunda farkındalık yaratacak zirve

Akbank’ın, gençlerde gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak ve gençleri gönüllü olmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor” zirvesi 16 Kasım’da çevrim içi izlenebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:46:24 -
Akbank'tan gençlerde gönüllülük konusunda farkındalık yaratacak zirve

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın 2015 yılından bu yana, tüm Türkiye’den üniversiteli gençlerin katılımı ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hayata geçirdiği Şehrin İyi Hali gönüllülük projesi kapsamında, “Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor” gönüllülük zirvesi 16 Kasım’da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, zirvenin açılışını Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve İlker Ayrık yapacak.

“Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor” zirvesinin ilk panelinde, sosyal gönüllülüğün önemli isimlerinden Bisiklet Kütüphanesi Kurucusu Hakan Yücel, Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı, ve Akbank Fotoğraf Kulübü Başkanı Arzu Haşlak kendi gönüllülük eylemlerinin nasıl iyiliklere yol açtığı, büyüdüğü ve farkındalık yaratarak nasıl sosyal bir hareket haline geldiğini vurgularken, “İnsan ve İyilik” panelinde Sunay Akın gönüllülüğün insanı nasıl iyi hissettirdiğini renkli hikayelerle anlatacak.

Yine zirve kapsamında Ömer Madra’nın moderatörlüğünü yapacağı “İlham Veren Gönüllülük Hikayeleri” panelinde Atlas Sarrafoğlu ve Selin Gören gibi genç gönüllüler kendi deneyimlerini paylaşılacak.

Akbank Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Murat Göllü’nün moderatörlüğünü yapacağı “Gönüllülüğe Giden Yol” panelinde ise Akademisyen Itır Erhart, BM Gönüllüleri Türkiye Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu, UNDP Özel Sektör Programı Yöneticisi Hansın Doğan ve İhtiyaç Haritası Kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür gönüllülük esasına dayanan projelerin önemini, bu çerçevede Türkiye’de yapılan projeler ve projelerin başarıya ulaşabilmesi için farkındalığın artırılması gerekliliğini masaya yatıracak.

“Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor” gönüllülük zirvesi 16 Kasım'da 17.00-19.30 saatlerinde Akbank YouTube hesabı ve www.sehriniyihali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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