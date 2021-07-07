Akbank'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıkan Özgür Demirtaş'a tepki yağdı! 'Ahlakın varsa utanıp sus'

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Hazırladığı videolarla AK Parti iktidarını hedef alan Özgür Demirtaş'ın Akbank Yönetim Kurulu'nda olduğu çıktı. Vatandaşlar, Demirtaş'ın Akbank konusundaki sessizliğine tepki gösterdi. Gelen tepkilere verecek cevap bulamayan Özgür Demirtaş çareyi 'trol' suçlamasında bularak, 'Hilal Kaplan, trollerini üzerimden çek." dedi.

Kaplan'dan sert tepki!

Kaplan, Demirtaş'ın tweet mesajına sert tepki gösterdi: "Milyonlarca insan yönetiminde olduğun Akbank tarafından mağdur edilmişken, utanmadan mağdur rolü yapma. Trol görmek istiyorsan beni hedef gösterdiğin takipçilerine bak. Trollerim olsaydı, saatlerdir TTde olmazdım; varsa bir trolbaşı alası sensin ekonomist görünümlü şovmen."

'Ahlakın varsa utanıp sus'

Gazeteci Erem Şentürk de Demirtaş'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "En düşük seviyede dahi ahlakın varsa utanıp susman lazım. Özür dilemek sizin için ulaşılması zor bir erdem anlıyorum bari utan. Uzun süredir sosyal medyada trollük yaparak topladığın tribün alkışları seni her seferinde daha saldırgan yapıyor, giderek ucuzluyorsun."