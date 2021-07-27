Akbank’a kredi kartı borçları ertelendi mi? Akbank kerdi kartı borçları ne zaman ödenecek?

Akbank kredi kartı borçları ertelendi mi? Korona salgını nedeniyle kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlar banka kredi borçları ertelendi mi? Kredi kartı borçları ne zamana kadar ertelendi? sorularını sormaktaydı. Geçtiğimiz günlerde sistemsel bir sorun yaşanan ve bu sorun nedeniyle günlerdir bankacılık işlemlerinin yapılamadığı Akbank, kredi borçları ile kredi kartı borçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Akbank’tan yapılan açıklamada kredi kartı borcu olanlar için ötemele kararı alındı.

Akbank kredi kartı borçları ertelendi mi?

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı duyuru ile kredi kartı ücretlerinin Eylül 2021 tarihine ötelenebileceğini bildirdi. Akbank tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: “Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alışveriş ücretler Ekim 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Eylül 2021 tarihine ötelenebilecektir.”

Akbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılıyor?

Akbank mobil işlemleri, Akbank internet bankacılığı üzerinedn kredi kartı borç ödemesi şu şekilde yapılır:

Kredi –> Kredi Hesaplarım adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.

Kredi Detayı’na tıklayın.

Sağ tarafta yer alan Erteleme butonuna tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin.

Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

Akbank kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Akbank kredi kartı borcunu ertelemek için ise TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.