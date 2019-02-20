Akbank'a Global Finance'den ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank, 2019 yılının ilk büyük ödülünü uluslararası finans yayın grubu Global Finance'den aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Global Finance'nin düzenlediği Hazine ve Nakit Yönetimi Ödülleri - 2019'da (Global Finance - Treasury & Cash Management Awards 2019) Akbank, karlılık, pazar payı, müşteri memnuniyeti, rekabet edebilir fiyatlandırma ve ürün yenilikçiliği kriterlerinde Türkiye'nin En İyisi Ödülü'ne layık görüldü.

Akbank 2018 yılında da, Global Finance'den Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Ödemeler ve Tahsilat Bankası ile EMEA Finance'den Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Ödeme Hizmetleri ödüllerini almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker, Akbank olarak piyasaya uygun koşullarla finansman sağlayarak ekonominin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklediklerini belirtti.

Paker, şunları kaydetti:

"Ticarette en büyük ihtiyaç, alacakların garanti altına alınması ve uygun koşullarda finansmana ulaşabilmek. Nakit yönetimi olarak ticaretin finansmanını dijitalleştirmeye çok büyük önem veriyoruz. E-iskonto ve Dijital Ödeme Garantisi gibi yenilikçi ürünlerimizle dijital ortamda hem tahsilat garantisi hem de fatura karşılığı kolay finansman sağlıyoruz.Yenilikçi vizyona sahip uzman bir ekip ile teknolojideki global gelişmeleri yakından izliyor, çok hızlı bir biçimde bankacılık ürün ve hizmetlerine uyarlayarak müşterilerimize sunuyoruz.Özellikle, global düzeyde ödeme platformlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak, müşterilerimize kendilerine en uygun platformlardan hizmet verebilmek için iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Nakit yönetimi ürün ve hizmetlerimizle sadece kurumsal ve ticari müşterilerimizin değil, KOBİ ve bireysel müşterilerimizin de hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.

Müşterilerimizin ihtiyaçları, diğer yandan teknolojinin sağladığı fırsatlar hiç durmadan değişiyor ve gelişiyor. Biz de müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara en iyi bankacılık deneyimini yaşatmak için, global yenilikleri Akbank LAB'de, hızla bankacılık ürün ve uygulamalarına dönüştürüp kendilerine sunuyoruz. Bunu sağlamak için de teknoloji yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Türkiye'de blockchain teknolojisini yurtdışı para transferlerinde kullanan ilk banka olduk. Yenilikçi çalışmalarımız çerçevesinde, finans ve teknolojiyi birleştiren Fintech'leri yakından izliyoruz. Bu çerçevede, yenilikçilik vizyonumuz doğrultusunda, Fintech'lerle doğru ve stratejik işbirlikleri kurarak, müşterilerimizi en yeni teknoloji ile buluşturmaya devam edeceğiz."