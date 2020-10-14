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Aktüel Akbank Sanat'tan ödüllü kısa film senaryo yarışması
Aktüel

Akbank Sanat'tan ödüllü kısa film senaryo yarışması

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:58:01 -
Akbank Sanat'tan ödüllü kısa film senaryo yarışması

İSTANBUL (AA) - 17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen Akbank Kısa Film Forum'da, yapım desteği ödüllü kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Türkiye'de kısa film yapım olanaklarını arttırmak, sinema sektörünün gelişimini desteklemek, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine katkı sunarak üretimi teşvik etmenin amaçlandığı Akbank Kısa Film Forum, 24-25 Mart 2021'de düzenlenecek.

Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının
başvuruları "www.akbanksanat.com" internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 25 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği 8 senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo, Akbank Sanat tarafından 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

17. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat ya da "www.akbankkisafilmfestivali.com" ile "www.akbanksanat.com" adreslerinden temin edilebilecek.

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