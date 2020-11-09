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Aktüel Akbank Private Banking, "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçildi
Aktüel

Akbank Private Banking, "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçildi

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler: - "Dijital kanalları ve şubelerimizi en iyi şekilde kullanarak sektörde benzersiz bir özel bankacılık deneyimi sunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:38:34 -
Akbank Private Banking, "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçildi

İSTANBUL (AA) - Financial Times Grubu yayınlarından Professional Wealth Management (PWM) ve The Banker tarafından düzenlenen Global Private Banking Awards 2020'de Akbank Private Banking, "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" unvanını aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Private Banking, PWM ve The Banker tarafından düzenlenen Global Private Banking Awards 2020 kapsamında önemli bir başarıya imza atarak "Best Private Bank in Turkey-Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, müşterilerine sundukları hizmetleri bir bütün olarak gördüklerini, bu hizmeti yaşamlarının her alanında deneyimleme fırsatı verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hazine, Ak Yatırım ve Ak Portföy ile olan sinerjimiz üzerine kurgulanmış iş modelimiz ve geniş ürün yelpazemiz ile yatırım hizmetlerindeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Dijital kanalları ve şubelerimizi en iyi şekilde kullanarak sektörde benzersiz bir özel bankacılık deneyimi sunuyoruz. İçinden geçtiğimiz olağanüstü süreç sırasında ise teknolojik altyapımız ve dijital kapasitemiz sayesinde müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı sürdürdük. Dijital dönüşüm stratejimizin ve yenilikçi yaklaşımımızın da ne kadar başarılı olduğunu gözlemledik. İş sürekliliğinden taviz vermedik ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, portföyleri hakkında onlara etkin geri bildirim sağlama konusunda önemli bir yol katettik. Köklü tecrübemiz ve Kovid-19 döneminde gösterdiğimiz performans ışığında 'Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi' seçildiğimiz için büyük bir gurur duyuyoruz."



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