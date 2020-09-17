Akbank, ödemelerde en iyi banka seçildi

İSTANBUL (AA) - Akbank, 5. kez "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine en iyi bankacılık deneyimi yaşatmak amacıyla geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetler sayesinde, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada Akbank, 5. kez "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" oldu.

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu Kovid-19 pandemi süreci boyunca Akbank'ın, güçlü dijital altyapısı ile Nakit Yönetimi ödeme işlemlerindeki deneyimini birleştirdiği ve müşterilerine sunduğu kesintisiz hizmet anlayışını, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank Nakit Yönetimi olarak, yenilikçi ürünler ve dijital çözümlerle müşterilerine en iyi bankacılık deneyimini yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız pandemi sürecinde, yatırımlarımızın ve dijitalleşmeye yönelik adımlarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Ödeme ürünlerinde pandemi öncesi yapılan dijitalleşme çalışmaları ve müşterilerimize uygun çalışma modelleri önerilmesi ile dijitalleşme oranlarımız yüzde 97 seviyelerine ulaşmış görünüyor. Bugün geldiğimiz noktada Akbank olarak yıllardır müşterilerimize günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri dijital kanallar ve online servisler sunmaktayız. Bu online servisler de müşterilerimize, ödemelerini 7/24 yapabilmelerini sağlamakta.

Yaptığımız ERP entegrasyonları, dijital onay mekanizmaları, elektronik imza entegrasyonları ile müşterilerimiz mekan bağımsız çalışabilmekte, zamandan tasarruf sağlarken işlemlerini çok daha hızlı ve sorunsuz tamamlayabilmektedir. Müşterilerimizin yurt dışı ödemelerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla uluslararası platformlarla entegrasyonlarımızı artırırken, diğer yandan SWIFT ile sürdürdüğümüz yeni çalışmalar kapsamında, SWIFT GPI takip özelliğini bireysel ve kurumsal kanallarımıza açarak müşterilerimizin transferlerini baştan sona kolaylıkla takip etmelerini sağlıyoruz."





- "Kanal çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi sürdürmekteyiz"





Ticaretin finansmanının sağlanabilmesi için ödeme, tahsilat, stok yönetimi ve nakit akışı işlemlerinde müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ve dijital çözümler üretmeye devam ettiklerini aktaran Tugal, "2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz Türkiye'de en yaygın kullanılan Logo ERP ile yapılan entegrasyon sayesinde doğrudan müşterilerimizin muhasebe sistemlerinde yerimizi aldık, bu gibi açık bankacılık kapsamındaki iş birliklerimizi de geliştirmeye devam edeceğiz. Global platform ve FinTech'lerin finans dünyasındaki potansiyelini en erken gören bankalardan biri olarak, fatura iskonto platformları ile iş birlikleri yaparak kanal çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi de sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Tugal, yeni uygulamaya aldıkları yenilikçi bir ürün olan Dijital Ödeme Garantisi ile ödeme ve tahsilat garantisini Akbank Kurumsal İnternet'e taşıdıklarını belirterek, "Bu ürün benzer nitelikteki çek, doğrudan borçlandırma ve teminat mektubu ürünlerinin özelliklerini bünyesinde topluyor; tek bir limit ile birden fazla satıcı firmaya, tamamen alıcı firmanın kontrolünde tahsilat garantisi sağlıyor. Bu sistemde tedarikçilere Akbank güvencesini dijital ortamda sağlarken, aynı zamanda garantili alacağın erken finansmanı ve 3. firmalara devrini de yine aynı sistem üzerinden sağlayabilmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbank olarak son 6 yılda 5. kez bu ödülü Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyduklarını aktaran Tugal, "Yenilikçi çözümlerimiz ile kesintisiz, dijital ve güvenilir Akbank deneyimini müşterilerimize yaşatmaya devam etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.