LONDRA (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görüldüğünü belirterek, "Dünya bankacılık sektörü dijitalleşmede Türk bankalarını yakından takip ediyor." dedi.

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" töreni İngiltere'nin başkenti Londra yapıldı.

Ödül töreninde Akbank, "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" unvanını da aldı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 yıldır 100 ülkede düzenlenen ve bankacılık sektörü tarafından yakından takip edilen Euromoney ödüllerinde Akbank'ın 13. kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilerek, kırılması güç bir rekora imza attığını söyledi.

Euromoney tarafından "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" ödülünün Akbank'a verilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Binbaşgil, "Euromoney kredibilitesi yüksek bir kurum. Euromoney'nin 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' ödülünün dünyada ilk defa bir gelişmekte olan ülke (emerging market) bankasına verilmesi önemli ve gurur verici. Aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'nın da 'En İyi Dijital Bankası' oluyoruz." diye konuştu.

Binbaşgil, böyle bir ödülü alabilmek için teknoloji yatırımından bankacılık vizyonuna, güçlü finansallara kadar birçok kritere bakıldığını dile getirdi.

Tüm bu incelemeler neticesinde Akbank'ın bunları güçlü finansal sonuçlara yansıtabildiğini ve bunun da Euromoney tarafından ödülle tescil edildiğine dikkati çeken Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Bu ödülleri sadece bankamız adına değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz. Türkiye'den bir bankanın başarısının tescil edilmesi ülke ve sektör adına önemli bir gelişme. Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı açısından birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde. Bankamızın vizyoner çalışmalarının uluslararası kurumlarca da tescil edilmesi mutluluk verici."

- "İki yılda teknoloji ve inovasyona 400 milyon dolarlık yatırım yaptık"

Hakan Binbaşgil, teknolojik gelişmelerin ve özellikle dijitalleşme trendinin, tüketici alışkanlıklarını hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştirdiğini söyledi.

Tüm dünyada bankalar dahil tüm şirketlerin iş yapış şekillerinin evrildiği çok önemli bir dönüşümden geçildiğini belirten Binbaşgil, "Biz de Akbank olarak uzun vadeli, vizyoner bakış açımızdan hiç bir zaman ödün vermedik. Sektörümüze yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışmaya ve bu alanlara yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. 2017 yılında temelini attığımız 'Akbank Veri ve Yaşam Merkezi'mizi bu yıl kullanıma açıyoruz. Türkiye'de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezimizin önemli bir payı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, Akbank'ın istikrar ve güven odaklı bankacılık anlayışıyla Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından birisi olduğunu dile getirdi.

Bankanın finansal gücünün yüksek olduğuna dikkati çeken Binbaşgil, "Geleceğimize bu sayede yüksek yatırımlar yapabiliyoruz. Finansal gücümüz vizyonumuzu gerçekleştirmeye, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bankacılıkta dijital dönüşüme liderlik etmemize olanak sağlıyor. Sektörümüz bu konuda çok iyi bir yerde. Öyle ki, dünya bankacılık sektörü dijitalleşmede Türk bankalarını yakından takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşgil, Akbank'ın, uzun vadeli düşünen vizyoner bir banka olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğine inandıklarını ifade eden Binbaşgil, "Koşullar ne olursa olsun ileriye yönelik yatırım yapmaktan hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz. 2018 nispeten zor bir yıl olmasına rağmen teknoloji ve inovasyona 200 milyon dolar yatırım yaptık. 2019 yılında yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapacağız. İki yılda teknoloji ve inovasyona 400 milyon dolarlık yatırım çok önemli." diye konuştu.







- "Türkiye'nin önü açık"

Binbaşgil, Euromoney'nin, kuruluşunun 50. yılını kutladığı 2019'da dünya çapında bankacılık sektörüne yön veren 50 banka arasına Akbank'ı da aldığını belirterek, "Akbank'ın kazandığı bu önemli ödüllerde güçlü finansallarının yanı sıra, teknoloji yatırımları, yeni nesil bankacılık vizyonu ve geleceğin bankacılığı konusunda yaptığı çalışmalar etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu ve Akbank'ın her yıl milyonlarca dolar yatırım yaptığını aktaran Binbaşgil, bankacılık sektöründe dijitalleşme alanında regülasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Binbaşgil, finans sektöründe kapsayıcılığın önemli ve en kritik konulardan bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Dışarıdan/uzaktan erişimle müşteri kazanımının önünün açılmasıyla kapsayıcılığın artacağını ifade eden Binbaşgil, "Dijitalleşme ile milyonlar bankacılık sektörüne girer." dedi.

Binbaşgil, Akbank olarak her yıl nette 500 bin ila 1 milyon müşteri kazandıklarını kaydetti.

Fintechleri hiçbir zaman rakip olarak görmediklerini, onlarla ortak çalışmayı hedeflediklerini anlatan Binbaşgil, Akbank olarak 100 civarında fintech ile çalıştıklarını belirterek, "Dijitalleşmeye bu kadar yatırım yapılmasaydık, tüketicilere maliyet yansıması daha fazla olurdu." diye konuştu.

- "Fijital' şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, bankanın gelecek vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Geleceğin bankacılığı vizyonumuz; mobil kanalların da ötesinde bütüncül bir vizyon. Tüm kanalları kapsayan; her segmentte, her kanalda, müşteriye dokunduğumuz her noktada bankacılık deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım. Bankamızın önemli ayrıştırıcı özelliklerinden olan Yeni Nesil Akbank Şube Modeli kapsamında Türkiye çapında 300'e yakın şubede dönüşümü gerçekleştirdik. Yaklaşık yüzde 40'lara geldik. Bu dönüşüme devam ediyoruz. Hızla devam eden ve önemli yatırımlar yaptığımız yeni şube modelimizle iddialıyız.

Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan, hem fiziksel hem dijital olan yeni 'fijital' şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Makine öğrenme modellerini kullandığımız ileri analitik yöntemlerle, doğru kanallardan doğru müşteriye doğru anda doğru ürünü sunmamızı sağlayan 'Finansal Zeka' adını verdiğimiz akıllı hizmet platformuyla müşterilerimizin ihtiyacına çok daha etkin bir şekilde cevap veriyoruz. Hizmet kalitesinde de bizleri sektörün önüne geçiren önemli bir iyileşme yaşıyoruz. Bekleme süreleri yarı yarıya indi. Müşteri kazanmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme ile bankanın kapasitesi artıyor."

- "Tosla' ile gençler için yeni bir dönem başlıyor"

Hakan Binbaşgil, lansmanını eylül ayında yapacakları gençlerin finansal hayata entegrasyonu konusunda da öncü bir projeye imza attıklarını belirtti.

Türkiye'nin geleceği olan gençleri çok önemsediklerini ifade eden Binbaşgil, onların günlük bankacılık işlemlerini eğlenerek, sosyalleşerek yapabilmeleri için farklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Binbaşgil, bunun en son örneğinin; Türkiye'nin ilk banka iştiraki finansal teknoloji şirketi (fintech) olan Aköde tarafından geliştirilen "Tosla" uygulaması olduğunu söyledi.

Tosla ile gençler için yeni bir dönem başladığının altını çizen Binbaşgil, "Gençlere, Akbank müşterisi ve hatta herhangi bir banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük finansal işlemlerini yapmaları için eğlenceli ve sosyal bir platform sunuyoruz." şeklinde konuştu.

- "Değişime ayak uydurmak değil, bu değişimi yönlendirmek istiyoruz"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, tüm bu çalışma ve yatırımların hem müşteri memnuniyetine hem de finansal sonuçlara olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

Akbank’ın bu konuda dünya standartlarındaki başarılarının uluslararası kurumlarca da takdir edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Binbaşgil, "Güvene dayalı bankacılık anlayışı, sağlam finansalları, temsil ettiği etik değerler, inovasyona dayalı bakış açısı, teknolojik alt yapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Akbank, artık sınırlarını aşan global bir marka." diye konuştu.

Binbaşgil, bankacılıktaki değişime ayak uydurmak değil, bu değişimi yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Bunun için kaliteli, vizyoner ve üretken bir çalışan profilinin şart olduğuna işaret eden Binbaşgil, "Bankamızın en önemli değeri olan insan kaynağımızı, stratejik bir rekabet gücü olarak görüyorum. Ben de Akbanklılar ve başardıklarıyla büyük gurur duyuyorum." dedi.

- "İşlemlerin yüzde 94'ü şube dışı kanallardan yapılıyor"





Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de aldıkları bu gurur verici unvanların, yenilikçi iş yapış şekillerine yaptıkları yatırımların beklenen sonuçları olduğunu söyledi.

Tüm tasarım ve geliştirmelerin, müşterilerin yaşadığı deneyimi uçtan uca ve ihtiyaç duydukları ölçüde dijitalleştirmeyi ve bütünsel bir deneyim sunmayı hedeflediğini ifade eden Yüce, geleceğin bankacılığının önemli gelişmelere sahne olacağına dikkati çekti.

Yüce, şunları kaydetti:

"Bunların biri yeni nesil platformların etkileşimi. Artık hayatımıza giren ve girecek yeni çözümlerle, chatbot yardımıyla müşteri iletişim ve destek işlemlerinin dijitalizasyonu gibi gelişmelere şahit olacağız. Biz bu günden yeni teknolojilere yaptığımız kesintisiz yatırımlarla Akbank’ı, güçlü geleneğinden hiçbir şey kaybetmeden, geleneksel bir bankadan, atak ve yenilikçi bir bankaya başarılı bir şekilde dönüştürmeyi başardık. 'Önce Mobil' stratejimiz ile, sektörde dijitalleşmenin açık ara birincisi olarak ilerledik ve dijitalleşmede global örneklerin de ötesine geçtik. Bugün artık Akbank’taki işlemlerin yüzde 94'ü şube dışı kanallardan yapılıyor.

Her 3 ihtiyaç kredisinin 2'si yine bu kanallardan müşterilerimize ulaşırken, yüzde 51'i sadece mobilden kullandırılıyor. Kredi kartı satışlarımızın ise yüzde 50'den fazlası müşterilerimize şubemiz dışındaki kanallarımız üzerinden erişiyor. Aktif müşteri penetrasyonumuz yüzde 60 düzeyinde ve müşterilerimiz ayda ortalama 30 kez mobil uygulamamıza giriş yapıyor."