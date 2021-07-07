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Ekonomi Akbank borçları ertelendi mi? Akbank kart son ödeme tarihleri değişti mi?
Ekonomi

Akbank borçları ertelendi mi? Akbank kart son ödeme tarihleri değişti mi?

Akbank borçları ne zamana ertelendi? Akbank müşterileri son iki gündür hesaplarına ulaşamıyor. Müşteriler son ödeme tarihi geçen ödemeleri için bankanın bir karar alıp almadığını merak ediyor. Peki, Akbank borçları ne kadar kaç gün ertelenecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 11:02:00 -
Akbank borçları ertelendi mi? Akbank kart son ödeme tarihleri değişti mi?

Akbank’ta 6 Temmuz’da başlayan sorun halen devam ediyor. Milyonlarca Akbank kullanıcısı sorun sebebiyle son ödeme tarihi gelen kartlarına ilişkin ne olacağını, gecike sebebiyle ekstra bir ödeme olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Akbank kartların son ödeme tarihini erteledi mi?

Akbank borçları ertelendi mi? Akbank kart son ödeme tarihleri değişti mi?

Akbank yaşanan olumsuz durum sebebiyle müşterilerinden özür diledi ve son ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir. Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır” denildi.

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