  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıtta yeni karar! O madde eklendi
Ekonomi

Akaryakıtta yeni karar! O madde eklendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt sektöründe son dönemde gündeme gelen kanun dışı faaliyetler konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:14:00 -
Akaryakıtta yeni karar! O madde eklendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt sektöründe son dönemde sıkça gündeme gelen “fatura oyunu” ile vergi kaçıranlar ile “kanuna karşı hile” ile vurgun peşinde koşanlara darbe vuracak önemli bir karar aldı. Buna göre Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne bir madde eklenecek.

Kanuna karşı hile (örneğin fatura ticareti) saptamasıyla bir akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi. Aynı tüzel kişi ya da ortaklarına lisans verilmeyecek. Daha önce sadece kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulanıyordu.

Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendi. Herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak.

Sektör temsilcileri, EPDK’nın söz konusu adımını şöyle değerlendirdi:

“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne yeni maddeler ekleneceği bilgisi var. Buna göre sektöre girişlerde, eş deyişle lisanslama öncesinde ‘kanuna karşı hile (Petrol Piyasası Yasası) yapılıp yapılmadığı'na bakılacak. Bu yönde girişimi olan ve bu girişimi saptanan tüzel kişilere ve ortaklarına yeni lisans verilmeyecek. Bu kişiler sektörün dışında kalacak”

Kaynaklar, daha önce yalnızca kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulandığını, lisans verilmediğini söyledi. Böylece, bu yatırımın kapsamı genişletilmiş olacak.

25 bayi koşulu

Mevzuata göre bir akaryakıt dağıtım şirketinin en az 50 bayiinin bulunması ve yıllık satış miktarının da 60 bin ton olması gerekiyor. Bu konuda da bir karar alındı.

Kaynaklar, “Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendiği ifade ediliyor. Buna göre, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak” dedi.

Kaynaklar, EPDK’nın söz konusu düzenlemelerini içeren kararının birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye açıklaması: S-400 ve F-35 savaş uçağı...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: S-400 ve F-35 savaş uçağı...

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşmesine dair ayrıntıları Amerikan..
Türkiye'ye karşı iğrenç itiraf!
Dünya

Türkiye'ye karşı iğrenç itiraf! "Eğittiğimiz en iyi grup..."

ABD’nin Suriye’de görevli en üst düzey bürokratı eski Büyükelçi William Roebuck, Türkiye'ye karşı savaşan terör örgütü PKK/SDG için “eğitip ..
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkincisi Ankara'dan havalandı
Gündem

Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkincisi Ankara'dan havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Bagladeş'te Arakanlı Rohingya mültecilerinin kaldığı kamp alanına yeni sahra hastanesi, UMKE v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay