Akaryakıtta son durum! Araç sahiplerine kötü haber var mı? Güncel: 5 Ocak 2023 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış araç sahiplerinin gündeminde ve çözüm arayışındaydı. Mazot kaç TL? Opet fiyat- Shell akaryakıt fiyatları sürekli internette sorgulandı. Akaryakıt fiyatları çözümü için benzin motorin fiyatları indirim gidilmişti. Petrol fiyatlarındaki artış anında pompaya yansıdı. Fakat indirim uçtu gitti. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen oynamalar ile fiyat takibi yapan vatandaşlara otogazdan (LPG) 30 kuruşluk zam sinyali geldi! Zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Petrol fiyatları neden yükseldi?

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulanmasına destek olan ülkelere satışları durdurarak karşılık verebileceğini ve 2023'ün başlarında petrol üretimini yüzde 5 ila 7 arasında azaltabileceğini açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Petrol fiyatlarını baskılayan fırtına

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de fırtına nedeniyle son günlerde pek çok uçuşun iptal edilmesi ve bunun ülkedeki en yoğun tatil sezonuna denk gelmesi talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Ancak ülke genelindeki sert kış koşullarının ısınmada yakıt talebini artıracağı belirtiliyor. Ulusal Hava Durumu İdaresinden yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelen dondurucu rüzgarların ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalabileceği ve seyahatlerde kaos yaşanabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz ay benzin grubunda 23 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam gelmişti.

Son olarak 31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 84 kuruşluk zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatındaki düşüş benzin ve motorin fiyatlarında bir indirim beklentisine yol açarken, şu an için herhangi bir akaryakıt fiyatı değişikliği haberi bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki üst üste gelen zam ve indirim haberlerinden sonra araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul 5 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatı: Motorin litre fiyatı 22,03 TL

Benzin litre fiyatı 19,45 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 5 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,22 TL

Benzin litre fiyatı 19,67 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 5 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,30 TL

Benzin litre fiyatı 19,66 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Brent petrol

Brent petrol ve dolardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarındaki hareketlenmeyi etkiliyor. Brentteki düşüş indirim beklentisini artırdı. Brent petrol güne 78,10 dolar ile başladı. 09:41 itibarıyla %1,34 artışla 78,88 dolardan işlem görüyor. Dün en düşük 77,74 dolar, en yüksek 87,00 dolar seviyelerini gören Brent Petrol, günü 77,86 dolar seviyesinde kapattı.

Brent petrol fiyatlarının düşmesinin en büyük sebebi olarak ABD’de görülen resesyon etkileri, Çin’de artış gösteren koronavirüs vakaları gibi etkiler brent petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması ise piyasalarda küresel arz daralması endişelerini besleyerek fiyatların düşüşünü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

BRENTTE KRİTİK SEVİYE!

Brent petrolde teknik olarak 79,02 ile 79,12 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 78,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brentin kritik seviyelere düşmesinin ardından araç sahiplerinin beklentisi arttı. Ancak sektör kaynakları benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi duyurmadı.

İSTANBUL AVRUPA Güncel Akaryakıt Fiyatları - Opet akaryakitfiyatlari

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) Motorin (Ultra Force)

İlçe ARNAVUTKÖY KDV(KDV'li) Kurşunsuz Benzin 9519.5 TL/LT Motorin UltraForce2...

İlçe AVCILAR KDV(KDV'li) Kurşunsuz Benzin 9519.5 TL/LT Motorin UltraForce2...

İlçe BAĞCILAR KDV(KDV'li) Kurşunsuz Benzin 9519.5 TL/LT Motorin UltraForce2...