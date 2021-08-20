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Ekonomi Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Ekonomi

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!

Akaryakıt fiyatlarından bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS, benzine yapılan 27 kuruşluk indirimin pompaya yansımayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 11:21:00 -
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 27 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pompaya yansımayacak

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 20 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 27 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

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