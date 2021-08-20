Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Akaryakıt fiyatlarından bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS, benzine yapılan 27 kuruşluk indirimin pompaya yansımayacağını duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 27 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Pompaya yansımayacak
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 20 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 27 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.