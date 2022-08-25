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Ekonomi Akaryakıtta flaş gelişme! 2 indirim 1 zam geldi
Ekonomi

Akaryakıtta flaş gelişme! 2 indirim 1 zam geldi

Akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliklerine gidildi. Brent petroldeki artışların ardından kalyak fiyatına zam gelirken fuel oilin fiyatına da indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 10:07:00 -
Akaryakıtta flaş gelişme! 2 indirim 1 zam geldi

Akaryakıt ürün fiyatları değişti. Kalyak fiyatına zam gelirken fuel oilin fiyatına da indirim geldi.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt ürün grubu içerisinde yer alan kalyak fiyatına zam gelirken fuel oilin fiyatına da indirim geldi.

Fuel oilin litre fiyatı 39 kuruş inerken kalorifer yakıtı olan kalyak litre fiyatı ise 61 kuruş zamlandı. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatın da ise 53 kuruş indirime gidildi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 16,69 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 20,11 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 11,89 TL/lt'den satılıyor.

 

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