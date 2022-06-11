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Aktüel Akaryakıta gelen fahiş zamlara Cübbeli Ahmet Hoca da isyan etti
Aktüel

Akaryakıta gelen fahiş zamlara Cübbeli Ahmet Hoca da isyan etti

"Cübbeli Ahmet Hoca" lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:16:00 - 2022-06-11 12:16:37

"Cübbeli Ahmet Hoca" lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yükselen benzin fiyatları ve sohbetlerinin boş kalması hakkında konuştu.

Ünlü, "Eskisi gibi gidip gelmeler zorlaştı. Yollara gidip gelmeler pahalılaştı. Adam şuradan şuraya sohbete gidip gelse benzin 100 TL olmuş. Yani bir gidiş bir geliş. Şu anda o da her dakika değişiyor" dedi.

Eskiden sohbetler için otobüs tutulduğunu hatırlatan Ünlü, "Eskisi gibi cemaatler külliyelere nereden gelecek. Eskiden millet otobüs tutuyordu, bir de yolda köfte ısmarlıyordu. Şimdi nerede. Benzini koyup şuradan şuraya gelecek hali kalmamış yani" ifadelerini kullandı.

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