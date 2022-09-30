Akaryakıta gece yarısı zammı
Akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi.
Akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına zam geldi. Kalorifer yakıtı olan kalyakın litre fiyatı 67 kuruş arttı.
Akaryakıt ürün fiyatlarına zam geldi. Gece yarısı kalorifer yakıtı (kalyak), fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatı arttı. Kalyak litre fiyatı 67 kuruş zamlanırken, fuel oil fiyatında 16 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına ise 57 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.
Zam ile birlikte İstanbul'da güncel kalorifer yakıtının fiyatı 18.84 TL/lt, fuel oilin fiyatı 16.07 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 8.83 TL/lt oldu.