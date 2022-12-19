Akaryakıta çifte indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat, bu indirimi bekleyin
Brent petrol ve dolar kurundaki son gelişmelerin ardından akaryakıt piyasasında indirim beklentisi meydana geldi. Bu gece yarısından itibaren çifte indirim geliyor.
Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi geldi. Geçen hafta kallavi zamların geldiği benzin ve motorine 21 Aralık 2022 günü (bu gece yarısı) çifte indirim geliyor..
Geçtiğimiz hafta akaryakıt piyasasında artan petrol fiyatlarının ardından peş peşe zamlar meydana gelmişti.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçen hafta yüksek zamların ardından yeni hafta indirim haberiyle başladı.
Brent petrol 79 dolar seviyesinde seyrederken benzin ve motorine bu sefer indirim geliyor. 21 Aralık 2022 Salı gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.
Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi