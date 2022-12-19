  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıta çifte indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat, bu indirimi bekleyin
Ekonomi

Akaryakıta çifte indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat, bu indirimi bekleyin

Brent petrol ve dolar kurundaki son gelişmelerin ardından akaryakıt piyasasında indirim beklentisi meydana geldi. Bu gece yarısından itibaren çifte indirim geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 09:08:00 -
Akaryakıta çifte indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat, bu indirimi bekleyin

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi geldi. Geçen hafta kallavi zamların geldiği benzin ve motorine 21 Aralık 2022 günü (bu gece yarısı) çifte indirim geliyor..

Geçtiğimiz hafta akaryakıt piyasasında artan petrol fiyatlarının ardından peş peşe zamlar meydana gelmişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçen hafta yüksek zamların ardından yeni hafta indirim haberiyle başladı.

Brent petrol 79 dolar seviyesinde seyrederken benzin ve motorine bu sefer indirim geliyor. 21 Aralık 2022 Salı gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları altüst olacak! Dünyaca ünlü bankanın son tahmini şok etkisi yaptı
Akaryakıt fiyatları altüst olacak! Dünyaca ünlü bankanın son tahmini şok etkisi yaptı

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları altüst olacak! Dünyaca ünlü bankanın son tahmini şok etkisi yaptı

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi
Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi

Akaryakıt fiyatları için hiç hesapta olmayan haber geldi! Araç sahipleri çok üzülecek
Akaryakıt fiyatları için hiç hesapta olmayan haber geldi! Araç sahipleri çok üzülecek

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları için hiç hesapta olmayan haber geldi! Araç sahipleri çok üzülecek

Akaryakıt piyasasıyla ilgili flaş gelişme! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Akaryakıt piyasasıyla ilgili flaş gelişme! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Ekonomi

Akaryakıt piyasasıyla ilgili flaş gelişme! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23