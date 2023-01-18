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Ekonomi Akaryakıta bir zam daha! Motorine zam
Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha! Motorine zam

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu geceden itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 00:33:00 -
Akaryakıta bir zam daha! Motorine zam

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine 1 lira 5 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 23 lira 50 kuruşun üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün benzine gelen 67 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı.

Motorinin litresi ne kadar?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 17 kuruşa, Ankara'da 23 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 51 kuruşa çıktı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS duyurmama kararı almıştı

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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