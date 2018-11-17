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Akaryakıta 8 milyarlık ÖTV desteği

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 17 Mayıs’tan bu yana uygulanan eşel-mobil sistem uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV’den feragat ettiğini söyledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:51
Akaryakıta 8 milyarlık ÖTV desteği

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 17 Mayıs’tan bu yana uygulanan eşel-mobil sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu uygulamayla ekonomi yönetiminin, Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırılara karşı halkı olası akaryakıt zamlarından koruduğunu belirtti. Aktaş, altıncı ayını geride bırakan akaryakıtta eşel mobil uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV’den feragat ettiğini söyledi. Nakliyeden dolayı il bazında 6 ayda 5 ile 6 kuruş artışlar belirlendiğini ifade eden Aktaş, bunun dışında sadece 15 Ağustos’ta pompa fiyatlarında motorinde 54, benzinde 59 ve otogazda 34 kuruş zorunlu artış olduğunu, daha sonra herhangi bir zam yansıtılmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:51
  1. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş
  2. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)
  3. ÖTV

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