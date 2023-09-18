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Aktüel Akaryakıt ve Elektronik sektöründe kötü haber: Türkiye'den dev 6 şirket hakkında soruşturma! İlgili açıklama
Aktüel

Akaryakıt ve Elektronik sektöründe kötü haber: Türkiye'den dev 6 şirket hakkında soruşturma! İlgili açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-18 20:01:00 - 2023-09-18 20:02:35
Akaryakıt ve Elektronik sektöründe kötü haber: Türkiye'den dev 6 şirket hakkında soruşturma! İlgili açıklama

Akaryakıt fiyatları zam gelişmesi yaşanırken akaryakıt sektöründe olan şirketler için bomba bir haber geldi! Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında soruşturma toplantısı yapılacak..

Rekabet Kurumu, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ, Triple Star Aviation Ltd., Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ. ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketlerinin rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması maddelerini ihlal edip etmediklerini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. firmalarının özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu toplantı 17 Ekim 10.30'da yapılacak.Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ. ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 17 Ekim 14.30'da yapılacak.

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