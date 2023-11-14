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Gündem Akaryakıt sıkıntısı devam ediyor! Gazze’ye bin 135 yardım tırı giriş yaptı!
Gündem

Akaryakıt sıkıntısı devam ediyor! Gazze’ye bin 135 yardım tırı giriş yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 18:38:00 -
Akaryakıt sıkıntısı devam ediyor! Gazze’ye bin 135 yardım tırı giriş yaptı!

Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 21 Ekim’den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yardım tırlarının geçişi sürüyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, dün 155 yardım tırının daha Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı belirtilerek, tırların gıda, su ve tıbbi malzeme taşıdığı aktarıldı.
Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 21 Ekim’den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptığını belirten Filistin Kızılayı, "Maalesef İsrail’in işgalci yetkilileri şu ana kadar akaryakıt girişine izin vermedi" dedi.
İsrail'in saldırılarından önce Gazze Şeridi’ne her gün 500'den fazla yardım tırı geçiş yaparken, 21 Ekim’den bu yana bölgeye günde ortalama 47 yardım tırı giriş yaptı.

 

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