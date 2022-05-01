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Ekonomi Akaryakıt Özel Ekibi, 3.3 milyar liralık kamu zararını engelledi
Ekonomi

Akaryakıt Özel Ekibi, 3.3 milyar liralık kamu zararını engelledi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Özel Ekibi’nin yürüttüğü faaliyetlerle bu yılın 3 ayında 3.3 milyar liralık kamu zararının önüne geçildi. Ekipçe geçen sene sahte fatura düzenlenmesinden kayıt dışı akaryakıt teslimine kadar farklı konularda çalışmalar yaptı. 2021’de 4.1 milyar liralık usulsüzlük ortaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:35:00 -
Akaryakıt Özel Ekibi, 3.3 milyar liralık kamu zararını engelledi

Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 2022’de de önemli adımlar atıldı..  Bayi denetimlerinde 7 ilde bulunan 34 akaryakıt istasyonuna yönelik farklı tarihlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 15 istasyonda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemlerinin devreden çıkarılarak kayıt dışı akaryakıt satılmasını mümkün kılan düzenek tespit edildi. İstasyonlarda kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı belirlendi. Vergi Usul Kanunu’na aykırı işlem yürüten istasyonlarda ortaya çıkarılan düzeneklerin gizli anahtarlar veya kumandalı sistemlerle kontrol edilerek istenildiğinde kayıt dışı istenildiğinde ise yasal akaryakıtın satış tabancalarına sevk edilecek şekilde çalıştırıldığı saptandı. Ayrıca bu istasyonlardan birinde konektör ve uzaktan kumanda düzeneğiyle kontrol edilen sistem sayesinde istenildiğinde kaçak istenildiğinde ise yasal elektrik tüketildiği anlaşıldı.

Kritik hamleler

Söz konusu operasyonlar neticesinde istasyonlarda kayıt dışı akaryakıt satışına yönelik tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatılması sağlandı. İncelemeleri tamamlanan 10 istasyonun Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde mühürlenmesiyle faaliyetleri durduruldu. Diğer istasyonlara yönelik incelemeler devam ediyor.

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