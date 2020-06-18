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Aktüel

Akaryakıt kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Antalya’da durdurulan minibüste yapılan aramada kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:52:39 -
Akaryakıt kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Antalya’da durdurulan minibüste yapılan aramada kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili şahsa adli işlem yapıldı.


Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi kavşağında seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüs şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 200 litre akaryakıt, bin 200 litre kapasiteli 1 adet plastik yer üstü tankı ve 1 adet satrifüj pompa ele geçirildi. Olayda kullanılan araç, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden Gümrük Müdürlüğüne teslim edilecek.


Şüpheli H.C. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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