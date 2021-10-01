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Yaşam Akaryakıt istasyonunda 'yılan' paniği!
Yaşam

Akaryakıt istasyonunda 'yılan' paniği!

Zonguldak'ta bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren ve paniğe neden olan yılan, ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:25:00 - 2021-10-01 23:33:53

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Zonguldak Alaplı’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyona ait işçilere ait soyunma odasında yılan görüldü. Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yılan doğal yaşamına bırakıldı

İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı. Elbise dolabı altına giren yılanı, aparat yardımıyla dışarıya işyerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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