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Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın, korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, zarara yol açtı.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:53
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Fatih Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, malzemelerin konulduğu depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. Yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaptı. İhbar üzerine bölgeye Şebinkarahisar ve Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:53
  1. Giresun
  2. Şebinkarahisar
  3. akaryakıt istasyonu
  4. korkutan yangın
  5. söndürme çalışmaları

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