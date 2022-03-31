Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçtiler! Bu maddeyi daha fazla karıştıracaklar
Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yönetimi akaryakıt maliyetlerini düşürebilmek için yaz boyunca benzine karıştırılan etanol miktarındaki sınırlandırmaları kaldırmayı planlıyor.
Reuters'in üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yükselen petrol fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen Biden yönetimi alternatif kaynaklara yöneldi.
Halihazırda mısırdan üretilen bir biyoyakıt olan etanol, petrolden üretilen benzinden daha ucuz olduğu için karışım oranını yükseltmek ABD'deki pompa fiyatlarını düşürebilir.