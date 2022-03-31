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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını düşürecek karar alındı! İşte fiyatların düşeceği o tarih
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek karar alındı! İşte fiyatların düşeceği o tarih

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Mayıs ayında günlük 432 bin varil üretim artışına gitme kararı aldı. Bu gelişmenin akaryakıt fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 18:18:00 -
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek karar alındı! İşte fiyatların düşeceği o tarih

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) akaryakıt fiyatlarını düşürecek karar geldi. OPEC, mayısta günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gidecek.

Akaryakıt fiyatları brent petrolün 100 doları aşmasıyla zamlandıkça zamlanmıştı. Benzin ve Motorin 20 TL'yi aşarken sürücüler akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyordu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) akaryakıt fiyatlarını düşürecek karar geldi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, çevirim içi düzenledikleri 27. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Piyasa koşullarını değerlendirmek ve mayıs ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı.

Sadece 13 dakika süren toplantı sonrası OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak mayısta günlük 432 bin varil üretim artışına gideceği ifade edildi.

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 5 Mayıs'ta yapılacak.

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