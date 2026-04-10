  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela'dan dikkat çeken söz! "Geçmişteki hataları düzelteceğiz" Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı İran’dan ateşkes açıklaması! "Atış yapılmadı" ABD'li gazeteciler de isyan etti! “Propaganda çöktü, dünya artık gerçeği görüyor” Meksika'dan Küba açıklaması! Trump'ı çıldırtacak sözler Pakistan'dan Siyonist rejime tepki! Katliam yapmakla suçladılar Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı! "Öyle olmasa iyi olur" İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu ABD'yi Netanyahu yönetiyor! Trump hemen fikir değiştirdi Lübnan saldırılarına “kalıcı ateşkes” çağrısı! Kanada’dan İsrail’e sert tepki
Akaryakıt fiyatlarında beklenen nefes: İndirim pompaya yansıdı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Akaryakıt fiyatlarında beklenen nefes: İndirim pompaya yansıdı!

Bölgedeki gerilimin yerini diplomatik temaslara bırakması ve sağlanan ateşkes, küresel enerji piyasalarında beklenen rahatlamayı getirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskinin tetiklediği krizin ardından, tarafların saldırılara iki hafta ara verme kararı petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Yaşanan bu düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına dev indirim olarak yansıdı. 10 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, özellikle motorin fiyatlarında tarihi bir gerileme yaşandı.

Güncel fiyat tablosu

Yapılan son düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

Şehir / Bölge

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul (Avrupa)

62,18

72,43

34,99

İstanbul (Anadolu)

62,03

72,28

34,39

Ankara

63,15

73,56

34,87

İzmir

63,43

73,84

34,79

Motorinde tarihi düşüş

Ateşkes süreciyle birlikte daha önce rekor seviyeleri zorlayan motorin fiyatı, litre başına yapılan 12,86 TL’lik dev indirimle 73 lira bandına kadar çekildi. Benzinde ise litre fiyatına 1,07 TL indirim yapıldı.

Enerji piyasası uzmanları, küresel diplomasi trafiğinin ve arz güvenliğinin devam etmesi durumunda fiyatlardaki bu dengelenme sürecinin sürebileceğini öngörüyor.

Avrupa

Gündem

Ekonomi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23