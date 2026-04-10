Akaryakıt fiyatlarında beklenen nefes: İndirim pompaya yansıdı!
Bölgedeki gerilimin yerini diplomatik temaslara bırakması ve sağlanan ateşkes, küresel enerji piyasalarında beklenen rahatlamayı getirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskinin tetiklediği krizin ardından, tarafların saldırılara iki hafta ara verme kararı petrol fiyatlarını aşağı çekti.
Yaşanan bu düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına dev indirim olarak yansıdı. 10 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, özellikle motorin fiyatlarında tarihi bir gerileme yaşandı.
Güncel fiyat tablosu
Yapılan son düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:
|
Şehir / Bölge
|
Benzin (TL)
|
Motorin (TL)
|
LPG (TL)
|
İstanbul (Avrupa)
|
62,18
|
72,43
|
34,99
|
İstanbul (Anadolu)
|
62,03
|
72,28
|
34,39
|
Ankara
|
63,15
|
73,56
|
34,87
|
İzmir
|
63,43
|
73,84
|
34,79
Motorinde tarihi düşüş
Ateşkes süreciyle birlikte daha önce rekor seviyeleri zorlayan motorin fiyatı, litre başına yapılan 12,86 TL’lik dev indirimle 73 lira bandına kadar çekildi. Benzinde ise litre fiyatına 1,07 TL indirim yapıldı.
Enerji piyasası uzmanları, küresel diplomasi trafiğinin ve arz güvenliğinin devam etmesi durumunda fiyatlardaki bu dengelenme sürecinin sürebileceğini öngörüyor.