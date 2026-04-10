Akaryakıt fiyatlarında beklenen nefes: İndirim pompaya yansıdı!

Yaşanan bu düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına dev indirim olarak yansıdı. 10 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, özellikle motorin fiyatlarında tarihi bir gerileme yaşandı.

Güncel fiyat tablosu

Yapılan son düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul (Avrupa) 62,18 72,43 34,99 İstanbul (Anadolu) 62,03 72,28 34,39 Ankara 63,15 73,56 34,87 İzmir 63,43 73,84 34,79

Motorinde tarihi düşüş

Ateşkes süreciyle birlikte daha önce rekor seviyeleri zorlayan motorin fiyatı, litre başına yapılan 12,86 TL’lik dev indirimle 73 lira bandına kadar çekildi. Benzinde ise litre fiyatına 1,07 TL indirim yapıldı.

Enerji piyasası uzmanları, küresel diplomasi trafiğinin ve arz güvenliğinin devam etmesi durumunda fiyatlardaki bu dengelenme sürecinin sürebileceğini öngörüyor.