Akaryakıt fiyatlarına zam! Yılın son zammı yapıldı
Brent petrol ve dolar kurundaki değişikliklerin ardından benzinin litre fiyatına 82 kuruşluk bir zam yapıldı.
Son dakika haberi... Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 82 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 45 kuruşa, Ankara'da 19 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 66 kuruşa çıktı.
8 kez fiyat değişti
3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam, 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim, 23 Aralık'ta benzine 67 kuruş zam gelmişti.