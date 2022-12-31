  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam! Yılın son zammı yapıldı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yılın son zammı yapıldı

Brent petrol ve dolar kurundaki değişikliklerin ardından benzinin litre fiyatına 82 kuruşluk bir zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 10:35:00 -
Akaryakıt fiyatlarına zam! Yılın son zammı yapıldı

Son dakika haberi... Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 82 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 45 kuruşa, Ankara'da 19 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 66 kuruşa çıktı.

8 kez fiyat değişti

3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam, 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim, 23 Aralık'ta benzine 67 kuruş zam gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23