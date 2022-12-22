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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Kötü haber
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Kötü haber

Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerin ardından benzin fiyatlarına Cuma gününden itibaren 67 kuruşluk bir zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 10:04:00 -
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Kötü haber

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde Cuma gününden (yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor..

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