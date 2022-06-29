Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 2,5 lira indirim sonrası bu geceden itibaren...

Son dakika: Petrol ve dolar kurundaki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında indirim yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve 29 Haziran güncel benzin, motorin, LPG fiyatları.

Akaryakıt fiyatları için vatandaşların günlerdir merakla beklediği indirim haberi nihayet geldi. Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve BDDK’nın döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar/TL kuru 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Peki akaryakıt fiyatına ne kadar indirim geldi? İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ve son dakika gelişmesinin detayları…

Son alınan karar ile bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. 22 Haziran Çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Bir indirim daha

Ayrıca sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinde uygulanan 2,50 liralık indirime bu gece yarısından geçerli 84 kuruş daha destek gelecek. İki günde toplam indirim 3,34 kuruş olacak.