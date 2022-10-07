Akaryakıt fiyatlarına 4 liranın üzerinde zam! Araç sahipleri şokta

Akaryakıt fiyatlarına sadece yılbaşından sonra 35. zam geldi.

Motorin fiyatları bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş daha zamlandı.

Motorine dün 1 lira 38 kuruş, önceki gün de 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Böylece motorin fiyatları son üç günde 4 liranın üstünde zamlandı. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 27,09 liraya yükseldi.

0,62 lira, motorine 1,10 lira; Çarşamba günü benzine 0,74 lira, motorine 1,39 lira zam gelmişti. Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022’de 28,46’ya kadar çıktı.

Daha sonra petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibarıyla 18,66’ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı, önceki gün 19,85’e çıktı ve dün yeniden zamlanarak litresi 20,60 lira oldu. Böylece benzin, yılbaşından bu yana 35’inci kez zamlanmış oldu ve 36’ncı zammın da yolda olduğu bildirildi.