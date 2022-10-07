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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına 4 liranın üzerinde zam! Araç sahipleri şokta
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına 4 liranın üzerinde zam! Araç sahipleri şokta

Akaryakıt fiyatlarında zam furyası devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına 3 günde 4 lira zam zam kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:14:00 - 2022-10-07 08:40:33
Akaryakıt fiyatlarına 4 liranın üzerinde zam! Araç sahipleri şokta

Akaryakıt fiyatlarına sadece yılbaşından sonra 35. zam geldi.

Motorin fiyatları bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş daha zamlandı.

Motorine dün 1 lira 38 kuruş, önceki gün de 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Böylece motorin fiyatları son üç günde 4 liranın üstünde zamlandı. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 27,09 liraya yükseldi.

0,62 lira, motorine 1,10 lira; Çarşamba günü benzine 0,74 lira, motorine 1,39 lira zam gelmişti. Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022’de 28,46’ya kadar çıktı.

Daha sonra petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibarıyla 18,66’ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı, önceki gün 19,85’e çıktı ve dün yeniden zamlanarak litresi 20,60 lira oldu. Böylece benzin, yılbaşından bu yana 35’inci kez zamlanmış oldu ve 36’ncı zammın da yolda olduğu bildirildi.

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Yorumlar

Mesut

Ekinlerin ekileceğini haber almışlar

EPDK, DEVLET UYUYOR, BU ZAMLAR AK PARTİYE, ERDOĞAN A ZARAR VERMEK İÇİN YAPILIYOR

Brent PETROL DÜŞTÜĞÜNDE YAPILMAYAN, GEÇ YAPILAN İNDİRİMLER, az kıpırdayıp YÜKSELDİĞİNDE HEMEN VE DE FAZLASIYLA ZAM OLARAK VATANDAŞA YANSITILIYOR. Brent Petrol 5$ düştüğünde bile İNDİRİM YAPILMAMIŞ ama 1-2$ YÜKSELDİĞİNDE HEMEN YÜKSELMİŞTİ. EPDK bu hususta hem YETERSİZ, HEM DE DUYARSIZDIR. CİMER E MÜRACAAT EDEREK ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA NE GEREKİYORSA BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR. TÜPRAŞ ın ÇOK ÇOK UCUZA RUSLARDAN ALDIĞI PETROLÜ avrupa fiyatına kat be kat fazlasına SATMASINA DA BİR SORUŞTURMA, kamuoyu bilgilendirmesi YAPILMAMIŞTIR. Takipçisi olmak her vatandaşın görevidir. EPDK, TÜPRAŞ DOKUNULMAZ DEĞİLDİR, HESAP SORULMALIDIR. MUŞLUADAM
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