Akaryakıt fiyatları için çok ama çok kötü haber geldi! Bundan sonra...

Bloomberg HT yayınına bağlanarak petrol ve değerli metalleri değerlendiren Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen Brent petrol için 95-115 dolar arasında bir beklentiye sahip olduklarını altında ise 1729 seviyesinin kırılması durumunda 1960 dolar seviyesinden bahsedilebileceğini belirtti.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen Bloomberg HT yayınına bağlanarak önümüzdeki dönemde petrol ve değerli metallerle ilgili öngörülerini paylaştı. Petroldeki yükselişi değerlendiren Hansen, "İlk olarak gaz fiyatlarında yaşanan oldukça güçlü rallinin talebi dizel yakıt için artırıyor ve bu da ham petrolü destekliyor. Bununla birlikte Suudi petrol bakanından gelen açıklamada vadeli fiyatların düşük olması ve temel piyasanın çok güçlü olmasının sağlıksız bir durum olduğunu belirtmesi piyasada bir miktar harekete sebep oldu" dedi.

Fiyatları yukarı çıkarabilecek çok fazla belirsizlik olduğunu vurgulayan Hansen, "Rusya’ya karşı yaptırımlar var, ABD de stratejik rezervler kullanıyor. Bu kullanımı bir noktada bırakabilirler. Genel olarak jeopolitik belirsizlikler yaşanıyor. Derin bir resesyon yaşanabilir ve çok güçlü bir dolar olması durumu da fiyatlarda etkili olabilir. Biz brent petrol için 95-115 dolar arasında bir beklentiye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Hansen Rusya'nın gaz tedarikinde yaşanan sorunlara da değinerek, "Kış yaklaşırken ne beklenebileceği konusunda ise Kuzey Akım 2 Boru Hattı’nda bakım sonrası akışın devam edip etmeyeceklerine dair endişeler mevcut. Biz çok düşük seviyelerde olsa bile arzın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu fiyatlarda biraz düşüşe neden olabilir ancak çok yüksek fiyatlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kömür ve dizel gibi alternatif enerji kaynakları için talebin arttığını görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Değerli metal tarafında altının şu anda 1729 dolar seviyesinde destek bulduğunu söyleyen stratejist, "Bu seviye kırılırsa 1960 dolar seviyesinden bahsedebiliriz ama doların güçlenmesine rağmen yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Piyasa aslında hisse senedi tarafındaki belirsizliklere olumlu tarafta tepki vermeye çalışıyor. Güçlü bir dolar var ve ABD’de tahvil faizleri artıyor. Altınla alakalı dikkat edilmesi gereken konu piyasanın düşük enflasyona inanıp inanmayacağı. Fed bu konuda başarılı olup olmayacağı konusunda piyasaların düşüncesi altını ciddi şekilde etkileyecektir" dedi.