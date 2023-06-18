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Ekonomi Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte pompaya yansıyan son rakamlar...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte pompaya yansıyan son rakamlar...

Yeniakit Publisher
2023-06-18 11:57:00 -
Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte pompaya yansıyan son rakamlar...

Brent petrol fiyatlarında paralel ivme sürerken doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması ise akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini devam ettiriyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

Yapılan son güncellemeyle birlikte fiyatlar pompaya şöyle yansıdı:

İstanbul:

Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 24.02 TL
Avrupa Yakasımotorin litre fiyatı: 22.21 TL
Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10.72 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 24.40 TL
Motorin litre fiyatı: 22.60 TL
LPG litre fiyatı: 10.75 TL
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İzmir:

Benzin litre fiyatı: 24.42 TL
Motorin litre fiyatı: 22.71 TL
LPG litre fiyatı: 11,24TL

 

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