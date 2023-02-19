  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıt fiyatları: Deprem sonrası indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat, brent petrol düşüşte!
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Deprem sonrası indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat, brent petrol düşüşte!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Deprem sonrası ve dünyada petrol piyasasında yaşanan dalgalanma fiyatlarda değişikliğe neden oldu. Haftaya 86 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol şu anda 83 dolardan işlem görüyor. 6 Şubat'ta brent petrol 79 dolar ile ayın en düşük seviyesini görmüştü. Peki, bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, 19 Şubat Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 19:30:00 - 2023-02-19 19:38:45
Akaryakıt fiyatları: Deprem sonrası indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat, brent petrol düşüşte!

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma fiyatlarda değişikliğe neden oldu. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla gelen son zam,hem benzine hem de motorine gelmişti.

Haftaya 86 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol şu anda 83 dolardan işlem görüyor.

6 Şubat'ta brent petrol 79 dolar ile ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Peki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?

Bu kapsamda, benzin fiyatlarının litresine 1,09 TL zam gelirken; motorin fiyatlarının litresine 1,21 TL zam geldi.

Bugün ve yarın ise pompaya yansıyan herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 20,89 TL

Motorin 21,18 TL

LPG 12,07

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 20,94 TL

Motorin 21,01 TL

LPG 12,07

Ankara

Benzin 21,23 TL

Motorin 21,57TL

LPG 12,26

İzmir

Benzin 21,26 TL Motorin 21,61 TLLPG 11,95 TL

Deprem sonrası akaryakıt...

Ayrıca: Hazine ve Maliye Bakanlığı, GİB'in depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı

"Depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeninin kolaylaştırılmasına ilişkin tedbirler alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulmuştur. 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılmak üzere depremzede vatandaşlar için inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil, prefabrik yapı ile konteynerlerde 2023 yılı sonuna kadar katma değer vergisi oranını yüzde 1'e indirdik."

UYARI: Fiyatlar, satış noktalarına göre farlılık gösterebilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaza ilişkin bazı cevaplar geldi! Avrupa'nın gaz depoları: Almanya, Hollanda ,Fransa... O ülkeler belli oldu
Ekonomi

Gaza ilişkin bazı cevaplar geldi! Avrupa'nın gaz depoları: Almanya, Hollanda ,Fransa... O ülkeler belli oldu

Avrupa'nın gaz depoları rezervi açıklandı. AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasites..
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert tepki! Böyle topa tuttu! Artık kolay kolay konuşamaz
Siyaset

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert tepki! Böyle topa tuttu! Artık kolay kolay konuşamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimler hemen ertelensin" çıkışıyla gündemi kızıştıran TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a tepki gösterdi..
Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor
Siyaset

Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

Gazeteci Sinan Burhan, "Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi, generalin çocuğu general oluyordu. Erdoğan bu zalim düzene dur d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23