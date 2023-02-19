Akaryakıt fiyatları: Deprem sonrası indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat, brent petrol düşüşte!

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma fiyatlarda değişikliğe neden oldu. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla gelen son zam,hem benzine hem de motorine gelmişti.

Haftaya 86 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol şu anda 83 dolardan işlem görüyor.

6 Şubat'ta brent petrol 79 dolar ile ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Peki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?

Bu kapsamda, benzin fiyatlarının litresine 1,09 TL zam gelirken; motorin fiyatlarının litresine 1,21 TL zam geldi.

Bugün ve yarın ise pompaya yansıyan herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 20,89 TL

Motorin 21,18 TL

LPG 12,07

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 20,94 TL

Motorin 21,01 TL

LPG 12,07

Ankara

Benzin 21,23 TL

Motorin 21,57TL

LPG 12,26

İzmir

Benzin 21,26 TL Motorin 21,61 TLLPG 11,95 TL

Deprem sonrası akaryakıt...

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"Depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeninin kolaylaştırılmasına ilişkin tedbirler alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulmuştur. 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılmak üzere depremzede vatandaşlar için inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil, prefabrik yapı ile konteynerlerde 2023 yılı sonuna kadar katma değer vergisi oranını yüzde 1'e indirdik."

UYARI: Fiyatlar, satış noktalarına göre farlılık gösterebilir.