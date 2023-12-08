Akaryakıt fiyatları! Benzin, LPG, Mazot fiyatı! Rakam yine değişti: Mazotta peş peşe indirim! Ankara, İstanbul, İzmir işte güncel durumu
Akaryakıt fiyatlarına İki kez peş peşe indirimi sonrası motorin, LPG, benzinde fiyatlar değişti! Dün gelen indirimin ardından bugün motorin fiyatları için tabela bir kez daha değişti. Peki son indirimlerin ardından bugün (8 Aralık Perşembe) mazot-benzin fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
PEŞ PEŞE İNDİRİMLER SONRASI AKARYAKIT TABELASINDA SON DURUM
Motorinin litre fiyatına dün 1 lira 30 kuruşluk indirim gelmişti. İkinci indirim haberi de bugün geldi.
Motorin litre fiyatı 88 kuruş düştü. Gece yarısı gelen indirimlie birlikte akaryakıt tabelası bugün de güncellendi.
Son indirimle birlikte ortalama motorin litre fiyatları şöyle oldu:
İstanbul Avrupa yakası: 35.36 TL
Ankara: 36.04 TL
İzmir: 36.25 TL
Adana: 36.53 TL
Bursa: 36.11 TL
Antalya: 36.77 TL
Diyarbakır: 36.84 TL
Trabzon: 36.42 TL
Benzin fiyatları ise sabit kaldı, herhangi bir indirim yapılmadı. Benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,21 TL, İzmir’de 35,31 TL dolaylarında seyrediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO