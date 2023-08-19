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Ekonomi Akaryakıt fiyatları altüst olabilir! Dev banka araç sahiplerini üzecek gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları altüst olabilir! Dev banka araç sahiplerini üzecek gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-19 18:44:00 -
Akaryakıt fiyatları altüst olabilir! Dev banka araç sahiplerini üzecek gelişmeyi duyurdu

İsviçre bankacılık devi UBS, yıl sonu için Brent petrol tahminini 95 dolara çıkardı. Tahmin gerçekleşirse akaryakıt fiyatları uçuşa geçebilir.

İsviçre bankacılık devi UBS, aralık ayı sonu için Brent petrolü fiyat tahminini 90 dolar/varil seviyesinden 95 dolara çıkardı.

Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi.

UBS, küresel petrol talebinin 103 milyon varil/gün ile rekor kırmasını beklediğini ifade ederken, Ağustos ayında 2 milyon varil/gün civarında arz açığı öngördü. Eylül'de açığın 1,5 milyon varil/günden fazla olacağını savundu.

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