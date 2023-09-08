Akaryakıt fiyatları: Akaryakıtta bir zam daha geliyor mu? Motorin, benzin ve LPG İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı

Akaryakıt fiyatları 8 Eylül 2023 haftanın son günü merak ediliyor. Otomobil sahipleri, günlük ya da haftalık olarak akaryakıt fiyatlarını kontrol ediyor. 8 Eylül benzin, motorin fiyatı ne kadar? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Son günlerde brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Akaryakıt fiyatları da brent petrol ile paralel olarak artıp azalabiliyor. İşte 8 Eylül benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

OTOGAZA ZAM GELDİ!

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5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için yeni bir zam, indirim beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir zam, indirim beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 8 EYLÜL 2023 PERŞEMBE

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17.33 TL

GÜNCEL KARYAKIT FİYATLARIN...

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.84 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.78 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.69 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.53 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.70 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.40 TL