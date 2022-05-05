Akaryakıt fiyatları 34-40 TL'ye kadar çıkabilir! Rus petrolüne ambargo kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya karşı uygulanması planlanan altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı.

"Bundan kaçamayacaksınız"

von der Leyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inin Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini ancak başarılı olamayacağını ve batmakta olan ülkenin Rusya olduğunu söyledi. Bucha ve Mariupol'de savaş suçu işleyen yüksek rütbeli Rus askerlerinin hedef alınacağını kaydeden von der Leyen, "Kim olduğunuzu biliyoruz, bundan kaçamayacaksınız" dedi.

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılacağını ifade eden von der Leyen, devlete ait 3 büyük Rus televizyon kanalına yayın yasağı getirileceğini açıkladı.

Petrol ithalatına yasak

Rusya'dan ham petrol alınımın 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti. Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, "Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

2 ülke karşı çıkıyor

Öte yandan, Macaristan ve Slovakya Rusya'dan petrol alımının durdurulmasına karşı çıkıyor. Rus petrolüne en bağımlı iki ülke olan Slovakya ve Macaristan'a alternatif kaynaklar bulunması için daha uzun bir süre verilmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonunun yaptırım teklifinin yürürlüğe girmesi için birliğe üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Varil fiyatında 180 dolar beklentisi oluştu

Avrupa'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması hâlinde petrolün varil fiyatının 180 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. JP Morgan EMEA Yatırım Stratejileri Başkanı Grace Peters, Bloomberg TV'ye verdiği bir mülakatta tam bir ambargonun veya Rusya'nın tedariki kesmesinin petrol fiyatını 180 dolar seviyesine kadar çıkarabileceğini ifade etmişti. 180 doların büyük bir hedef olmadığını belirten analistler, söz konusu fiyat eşiğinin 2022 yılında geçilebileceğini vurguluyor.

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını vurabilir

Petrolün 180 dolar olması Türkiye'de benzin ve motorinin litresinin 35-40 TL civarında bir fiyata satılması anlamına geliyor.

Brent petrol yüzde 4 arttı

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkileyen brent petrolün varil fiyatı 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü yüzde 4 civarında artarak 110 dolara kadar yükseldi.