Akaryakıt depolama alanında patlama! Azerbaycan’da bu kez can kaybı çok: Artık tıbbi destek talep edildi
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki bir akaryakıt depolama alanında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e çıktı.
Can pazarının yaşandığı olay Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir akaryakıt depolama alanında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu depolama alanında yangın çıktı.
HASTANELER ACİL DURUMA GEÇTİ
Yaralılardan onlarcasının ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçti. Hava yoluyla da tıbbi destek talep edildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, yangının söndürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.
CAN KAYBI ARTIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Olayda çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. Son açıklanan bilgilere göre patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.