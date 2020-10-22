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Aktüel Akar:"3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"
Aktüel

Akar:"3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:42:43 -
Akar:"3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret"
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