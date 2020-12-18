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Aktüel Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü
Aktüel

Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:53:39 -
Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü

KİEV (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Akar ve Çavuşoğlu, dün gece geldikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki resmi ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Başbakanlık Ofisi'ne geçti. Akar ve Çavuşoğlu, burada Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü. Görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

Başlangıcında görüntü alınmasına izin verilen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Akar, ekim ayında yaptığı ziyaretin ardından yeniden Ukrayna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2011'den beri stratejik ortaklık ilişkilerinin bulunduğunu belirten Akar, iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki üst düzey görüşmelerin artan bir ivme ile devam ettiğini dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki dostluğa dikkati çekti.

Akar, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarına entegrasyonuna destek verdiklerini belirterek, Kırım Tatarlarının güvenlik ve refahının temini ile hak ve çıkarlarının korunmasının önemine değindi.

Türkiye ve Ukrayna arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğine de vurgu yapan Akar, giderek artan bu iş birliğinin gelecek dönemde, daha ileri seviyeye gelmesinin iki ülkenin menfaatine olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Şmıgal ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "İkili ticaretimiz 5 milyar dolara yaklaştı; hedefimiz 10 milyar dolar. STA bu hedefi kolaylaştıracak. Enerjiden savunma sanayine iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz." paylaşımında bulundu.



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